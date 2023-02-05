Італія

Капітан лідерів чемпіонату Італії прокоментував амбіції команди.

Лідер поточного розіграшу італійської Серії A, Наполі, завершує підготовку до гостьового матчу проти Спеції в рамках двадцять першого туру національної першості.

Капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо напередодні цієї гри розповів про стан та амбіції своєї команди.

"Якщо й існує одна річ, яку я зрозумів після того, як приїхав сюди, так це те, що настрій усього міста залежить від наших результатів. Тому ми несемо додаткову відповідальність за наших уболівальників.

Я б збрехав, якщо б сказав, що цього сезону у нас не існує чудових можливостей перемогти в чемпіонських перегонах, але команда добре знає, що попереду дуже довгий шлях. Саме тому ми не повинні зволікати. Нам потрібно бути зосередженими та підтримувати відповідний настрій, який привів нас до верхньої частини таблиці.

Носіння капітанської пов'язки цього клубу наповнює мене гордістю, але це також і велика відповідальність. Коли тренер вирішив віддати її мені, я був дуже радий, але ще більше мене зрадів через те, що я побачив схвалення всіх моїх одноклубників. Особливо тих, хто перебуває в клубі довше за мене.

Із точки зору досвіду, Пйотр Зелінські, Маріу Руї та Алекс Мерет могли зіграти цю роль. Це — важливий обов’язок, і кожен день я намагаюся довести, що гідний представляти свою команду", — заявив італійський футболіст.

Матч Спеція — Наполі відбудеться 5 лютого, о 13:30.