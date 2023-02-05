Італія

Коментар алленаторе "россонері" напередодні міланського дербі.

Цими хвилинами у столиці моди триває перерва у знаменитому міланському дербі. За підсумком першого тайму рахунок 1:0 на користь Інтера.

Найбільша дивина матчу — вибір Стефаном Піолі схеми з трьома центральними оборонцями. Перед стартовим свистком алленаторе "россонері" пояснив свій вибір.

"Захист із трьох гравців і півзахист із п'яти гравців повинні дати нам більше щільності. Лео поза складом? Я вирішив грати з двома схожими нападниками, такими як Жиру та Орігі. Рафа, безумовно, буде корисним у поточному матчі", — передає слова Піолі відомий журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

Відзначимо, що на нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Інтер — Мілан.