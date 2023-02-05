Італія

Страждання колективу Стефано Піолі отримали продовження в сьомому матчі без перемог поспіль.

Без кінця й краю можна жалітись із приводу болючої поразки принциповому супернику в матчі, за підсумком якого тебе посеред сезону ще й винагороджують трофеєм, проте в тому випадку, коли доля та календар дають нагоду відігратись, потрібно користуватись будь-яким приводом для помсти. Навіть за тих умов, коли календарний рік для твоєї команди станом на початок лютого проходить майже без перемог. Саме в такому настрої Мілан виступав у ролі гостей цього разу вже стадіону Джузеппе Меацца в матчі двадцять першого туру італійської Серії A проти свого запеклого антагоніста — Інтера.

Стефано Піолі в звітній зустрічі вирішив спробувати зіграти з п’ятьма захисниками, проте це не призвело до покращення надійності оборони його команди, а також завдало удару атакувальному потенціалу. У підсумку, майже весь перший тайм "россонері" перебували поблизу власного штрафного, спостерігаючи за тим, як суперники застосовують різноманітні комбінації задля потрапляння до їхнього штрафного.

І навіть якщо б номінальні гості не пропустили на 34 хвилині за підсумком подачі кутового з лівого флангу від Чалханоглу на ближню стійку, де без опіки залишили самотнього Лаутаро, а той пробив головою, жодного позитивного змісту зміна формації Мілану так і не принесла. Бліда гра мала слабкі передумови до зміни в другому таймі, оскільки Інтер спокійно контролював перебіг подій та наче й не стомлювався перебувати на чужій половині поля.

На другу половину матчу Піолі відрядив Діаса до ланки атаки, однак при цьому не квапився змінювати тактичну побудову. Напевно, головний тренер гостей вірив у правильність своїх початкових ідей, та й команда з часом поступово почала забирати все більше м’яча під власний контроль. Однак "россонері" в захисті все одно були завжди готовими до того, аби отримати випад суперників на власні ворота, так що Тетерушану на лінії точно не нудьгував.

Але найкращий момент Мілана в цій грі, коли на 77 хвилині в Жиру не поладнав із ногами в центрі штрафного під час передачі Леау з лівого флангу, так і залишився без завершення. У той самий час суперники вже наприкінці зустрічі мали закривати поєдинок достроково, проте система фіксації офсайдів побачила крихітний заступ у Лаутаро під час скидання Лукаку головою до лівого флангу штрафного, тож аргентинець залишився без дублю, але перемогу в його команди вже ніхто не міг забрати.

У наступному турі Інтер зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії, а Мілан прийматиме Торіно.— Мілан 1:0Мартінес, 34Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла (Асллані. 90+3), Чалханоглу (Гальярдіні, 89), Мхітарян (Брозович, 71), Дімарко (Госенс, 71) — Мартінес, Джеко (Лукаку, 71).Тетерушану — Калабрія (Салемакерс, 55), Калулу, К’єр (Ребич, 86), Габбья (Тіав, 70), Ернандес — Мессіас (Діас, 46), Тоналі, Крунич — Орігі (Леау, 54), Жиру.Попередження: Мхітарян, Ачербі — Калулу, Габбія, Леау, Жиру, Ребич.