Італія

Football.ua — про тур, що минув.

Тур "нумеро вентуно" в італійській Серії А пройшов під знаком міланського дербі, в якому дуже давно не було настільки очевидного фаворита. А ще подарував усім тіфозі просто шикарний матч між Сассуоло та Аталантою, рахунок якого не зовсім демонструє краси гри.

Гаразд, не будемо "спойлерити" і просто запропонуємо до вашої уваги наш традиційний огляд останніх матчів чемпіонату Італії. Аванті, рагацці!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 21 ТУР

Авантюра програла

Стефано Піолі здивував ще до міланського дербі. Він вийшов на гру з трьома центральними захисниками — компанію Калулю та К'єру склав Габбія. Це ознаменувало й наступні кроки: Леау сідає на лаву запасних, а більш універсальний, хоч і менш класний Мессіас грає під нападниками.

Сам алленаторе перед грою заявив, що це дасть команді більше щільності. І якщо говорити про оборону, то план навіть спрацював (нехай це і виглядало радше випадково): у першому таймі Інтер забив лише один м'яч, хоча мав цілковиту перевагу. Та і той — після кутового. Інша справа, що "россонері" нічого не вдавалося придумати в атаці, де абсолютно ідентичні за профайлом Жиру та Орігі буквально заважили один одному.

У другому таймі Мілан не змінив схему, проте у гру вступили Салемакерс, Діас і Леау, перший з яких зайняв позицію латераля. Це зробило вигляд, що "россонері" грають агресивніше в атаці, проте і провали в обороні стали більш звичним явищем. Другий гол Лаутаро не став доконаним фактом виключно через офсайд.

Начебто треба сказати багато пафосних слів про дербі, та на ділі просто більш сильна команда перемогла більш слабку. І винен у цьому не Піолі з його варіаціями, а керівництво клубу, яке після виграного Скудетто послаблює команду все сильніше й сильніше.

7 поспіль матчів без перемог і 4 поразки одна за одною, 3 з яких — розгромні. Так грає клуб, який продає Кесс'є і підписує Де Кетеларе.

В одні ворота

Цікавинка матчу між Ромою та Емполі — фантастичний сейв Гульєрмо Вікаріо, який витягнув три поспіль удари "джалороссі", останній з яких, від Теммі Абрагама, потягнув ногою. І це був постріл впритул! Відзначимо, що Вікаріо як людина особливо заслуговує на повагу через надання прихистку українській родині на початку повномасштабної війни, тож за його успіх можна лише порадіти.

Втім, це нічого і ніяк не змінило. На той момент "вовки" вже вели з рахунком 2:0, який встановили ще на шості хвилині, і мали цілковиту перевагу як за рахунком, так і за грою. Обидва м'ячі команда сеу Жозе забила зі стандартів, а могли так робити ще рази так 4. Грізний Емполі здійснив камбек на Олімпіко з Лаціо та обіграв на виїзді Інтер, проте цього разу гра з топ-клубом успіху йому не принесла.

Відзначимо ще й гол Теммі Абрагама. У домашніх матчах Роми він не забивав, подумайте тільки, майже рік!

Мінус 17

Саме стільки очок втратив Лаціо у нинішньому сезоні у других таймах. Що б краще зрозуміти масштаби: саме стільки не вистачає "орлам" до Наполі, який посідає першу сходинку у таблиці.

Матч проти дружньої для тіфозі лаціале (на виїзд приїхало півтори тисячі людей зі столиці) Верони пройшов за дуже схожим сценарієм на гру попереднього туру з Фіорентиною. У першому таймі римляни забивають і виглядають дійсно краще, а у другому програють все і вся. І дійсно щастить, що не програють — навіть паралель із поперечкою цілком собі діє.

Команда Саррі хоч і залишилася у топ-4, проте відпустила вперед Рому і вкотре продемонструвала, як погано на неї діють позитивні результати. Питання лиш у тому, що Верону такий результат теж не дуже влаштував — до Спеції залишається 4 очки. Хоча трибуни святкували...

Pazza Sassuolo

Після розгромної звитяги над Міланом Сассуоло обіграв й Аталанту. У наші часи це куди серйозніший показник.

Команда з регіону Емілья-Романья проводить ледь не найгірший за останні роки сезон за результатами, але при цьому зберігає свою особливість: якщо її "понесло" — ховатися треба всім. Зараз Діонізі, Берарді, Фраттезі, Дефрель і компанія перебувають саме у такому емоційному стані.

А головне — у ньому знаходиться Арман Лоріенте. Ледь не найкращий "технар" топ-5 чемпіонатів блискуче виконує у Сассуоло все те, що раніше робив Жеремі Бога, який перебрався якраз до Аталанти. І гол француза — то є справжня футбольна магія, вишукана естетика. Схоже, ніякий виліт "нероверді" не загрожує і близько.

"Богиню" з Бергамо нарешті зупинили. Більше того — проти Лаціо команда Гасперіні зіграє без Меле та Муріеля. Я якщо колумбієць наразі не грає у команді великої ролі, то втрата данця на гру проти одного з головних конкурентів виглядає вкрай неприємно.

???

Зрозуміло, що Наполі набагато сильніший за Спецію і рахунок 3:0 на користь "партенопеї" є чимось із розряду звичайного. Це як кави зранку випити.

Питання до голів, які забивала команда Спаллетті чи, буде правильніше сказати, пропускала команда Луки Готті. Незрозуміла гра Реци рукою після якихось переступів із Політано в епізоді з пенальті, свічка у власному штрафному перед першим голом Осімгена, а згодом і подарунок м'яча Кварацхелії перед голом нігерійця номер 2.

Ми-то ні на що не натякаємо, але дивитися на це було просто жахливо. І бодай якось обговорювати інші моменти за такої картини бажання відпадає. Тож прямо тут залишимо огляд.

Хоча б Салернітану

Так, у Салерно ввечері вівторка Юве не мав ніяких проблем. Молоді італійці Міретті і Фаджолі створювали — серби Влахович і Костич забивали. А подекуди один серб віддавав на іншого, щоби той забив — і відбувалося це за дуже нетрадиційною адресою, адже зазвичай саме Філіп віддає на Душана.

Якщо ви заплуталися, то у Влаховича у цьому матчі гол+пас, а у Костича — другий гол у складі туринців.

Салернітана ж після цирку зі звільненням-поверненням Давіде Ніколи зазнала двох поразок у топ-матчах. Та слід зазначитися, що у суперники були Наполі та Ювентус. Так, навіть нинішній Юве — це за інерцією топ-клуб. Хоча у разі своєї звитяги "морські коники" його б обігнали...

А взагалі менше жартів — у випадку нових санкцій туринський гранд може реально відчути проблеми з завданням залишитися у Серії А. Тож набирати певний запас колективу Аллегрі потрібно кров з носу. І добре для них, що хоч колись вони не створюють самі собі проблеми.

Цікаве в інших матчах:

- Кремонезе незалежно від особи тренера настільки нікчемний у матчах Серії А, що Лечче перемагає його без найменших проблем. Як-то кажуть, на класі. Буде казка навіки, якщо абсолютно безпорадний клуб із Ломбардії гратиме бодай у фіналі Кубку, і ще більш вічна — якщо він цей Кубок виграє.

- Фіорентина продовжує демонструвати фантастичну нестабільність. Після матчу, в якому "фіалки" тільки дивом не обіграли Лаціо, вони абсолютно бездарно поступилися Болоньї — 1:2. І найкращі моменти команди Вінченцо Італьяно, якщо не рахувати курйозний гол — це удари Сапонари та Ніко Гонсалеса у падінні через себе. Задумки виглядали прекрасно!

- Торіно мінімально здолав Удінезе у матчі двох команд, які перебувають на підступах до єврокубкової зони. 7 місце, яке скоріше за все здобуде один із цих колективів, може дати навіть путівку до Ліги Конференцій — для цього потрібно, аби Кубок взяла команда, яка кваліфікується до ЛЧ. Звісно ж, натяк на Інтер.

Якщо "бики" продовжують приємно дивувати і показувати дійсно змістовний футбол (нагадаємо, що Юрич — учень Гасперіні), то "фріульці" знову буксують. Жахливу серію з 11 матчів без перемог в усіх турнірах вони перервали у Генуї, проте вже триває нова. І звитяга туринців була здобута абсолютно за грою — жодних питань чи нарікань.

- Сампдорія у нинішньому сезоні перемагає дуже рідко, проте коли це і трапляється, то виключно у гостях. У Монці генуезці були дуже близькими до успіху завдяки дублю прекрасного Маноло Габб'ядіні (загалом матч ознаменувався робочими голами центрфорвардів), проте Ніколо Мурру вже у компенсований арбітром час просто повалив у своєму штрафному майданчику Андреа Петанью. Пенальті — і Пессіна робить рахунок 2:2.

Схоже, "Дорія" від порятунку аж надто далеко. Настільки, наскільки взагалі це можливо.

Збірна туру

Найкращі голи туру:

Габріел Стрефецца (Лечче)



Арман Лоріенте (Сассуоло)



Педро Родрігес (Лаціо)

Турнірна таблиця

1 Наполі 21 18 2 1 51 15 36 56 (О) 2 Інтер 21 14 1 6 41 26 15 43 3 Рома 21 12 4 5 28 18 10 40 4 Лаціо 21 11 6 4 37 17 20 39 5 Аталанта 21 11 5 5 39 24 15 38 6 Мілан 21 11 5 5 37 30 7 38 7 Торіно 21 8 6 7 22 22 0 30 8 Удінезе 21 7 8 6 28 23 5 29 9 Болонья 21 8 5 8 28 31 -3 29 10 Ювентус 21 12 5 4 33 17 16 26 11 Монца 21 7 5 9 27 30 -3 26 12 Емполі 21 6 8 7 19 26 -7 26 13 Фіорентина 21 6 6 9 23 28 -5 24 14 Лечче 21 5 8 8 21 24 -3 23 15 Сассуоло 21 6 5 10 24 31 -7 23 16 Салернітана 21 5 6 10 25 41 -16 21 17 Спеція 21 4 6 11 17 35 -18 18 18 Верона 21 3 5 13 19 33 -14 14 19 Сампдорія 21 2 4 15 10 36 -26 10 20 Кремонезе 21 0 8 13 15 37 -22 8



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