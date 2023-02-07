"Россонері" розглядають дві кандидатури.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 13:55
Мілан може звільнити Стефано Піолі, якщо результати клубу й надалі погіршуватимуться, повідомляє La Repubblica.
За інформацією джерела, у такому разі міланський клуб може звернутися до Антоніо Конте чи Роберто Де Дзербі.
Зазначимо, що Конте заробляє у Тоттенгемі близько 17 мільйонів євро за сезон, а Де Дзербі – 5 млн.
Крім того, у контракті Де Дзербі з Брайтоном прописані відступні у розмірі 13 млн. євро.
Мілан програв 4 матчі поспіль і не перемагає з 4 січня.