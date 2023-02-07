Італія

"Россонері" розглядають дві кандидатури.

Мілан може звільнити Стефано Піолі, якщо результати клубу й надалі погіршуватимуться, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, у такому разі міланський клуб може звернутися до Антоніо Конте чи Роберто Де Дзербі.

Зазначимо, що Конте заробляє у Тоттенгемі близько 17 мільйонів євро за сезон, а Де Дзербі – 5 млн.

Крім того, у контракті Де Дзербі з Брайтоном прописані відступні у розмірі 13 млн. євро.

Мілан програв 4 матчі поспіль і не перемагає з 4 січня.