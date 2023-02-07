Італія

Парадокс стався у матчі серії Б.

У рамках 23 туру італійської Серії Б Кальярі, яким керує зараз Клаудіо Раньєрі, програв Модені з рахунком 0:2.

У першому таймі команда легендарного тренера залишилась у меншості — арбітр вилучив півзахисника Марко Рога.

А на 88 хвилині рефері показав жовту картку Габріеле Дзаппа. Для нього вона мала стати другою, але арбітр помилився, не вилучивши гравця з поля.

Незважаючи на цей факт керівництво Кальярі вимагає від ліги переграти той поєдинок через порушення правил гри. Вони подали апеляцію.

Враховуючи, що помилка сталася на останніх хвилинах матчу, який Модена виграла з різницею в два м’ячі, ще невідомо, чи керівництво ліги вирішить переграти або просто погодиться з результатом.

Кальярі після 23 турів йде на 9 місці турніру. Модена займає 11 позицію.