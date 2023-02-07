Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Ювентус в рамках поєдинку двадцять першого туру Серії А грав на виїзді проти Салернітани та здобув перемогу з рахунком 3:0.

Туринці змогли відкрити рахунок в середині першого тайму зусиллями Душана Влаховича. Під завісу тайму Костич зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди, а вже на початку другої половини гри Влахович зняв усі питання щодо переможця.

Салернітана — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 26, 47, Костич, 45

Салернітана: Очоа — Брадарич (Бонаццолі 60), Бронн, Трост-Еконг, Самбія — Вільєна (Ловато 46), Ніколуссі-Кавілья (Бохінен 71), Кулібалі (Кастанос 79) — Кандрева, Діа, Пьонтек (Чрнигой 71)

Ювентус: Щенсни — Алекс Сандро, Бремер, Даніло, Де Шильйо (Айлінг 80) — Костич (Куадрадо 62), Рабйо, Локателлі, Міретті (Фаджолі 43), Ді Марія (К'єза 62) — Влахович (Кін 79)