Італія

Сторони перемовин рухаються назустріч один одному.

Чинний чемпіон Італії, Мілан, у поточному сезоні переживає далеко не найкращі часи, тому дуже прискіпливо ставить до роботи на трансферному ринку та збереження власних виконавців.

У зіграному колективі Стефано Піолі при цьому особливу увагу приділяють нападнику Олів’є Жиру, який є провідним бомбардиром клубу в цьому сезоні.

Саме тому, навіть незважаючи на 36-річний вік виконавця, "россонері" прагнуть продовжити з ним контракт, що має завершитись наприкінці поточного сезону.

Як нещодавно заявив сам футболіст, цей рух є зустрічним, оскільки француз також хоче продовжувати виступи за італійський колектив, і навіть ладен завершити кар’єру в Мілані.

Така лояльність до колективу знайшла подяку у вигляді річної угоди зі заробітком у 4 млн євро з боку клубу.

У поточному сезоні Жиру відіграв 27 матчів, забивши 10 голів та віддавши шість гольових передач.