Італія

Французький рекордсмен не бажає залишати свій нинішній клуб.

У 36 років нападник Мілана та збірної Франції Олів'є Жиру переживає справжній розквіт — важко сказати, який за рахунком. Форвард регулярно виходить в основі клуба та збірної, в історію якої зміг себе вписати золотими літерами, ставши найкращим бомбардиром "Лє Бльо" за всі часи.

Щодо майбутнього футболіста ходять постійні чутки. Більшість інформації стосується продовження кар'єри Жиру у "столиці моди", проте не обійшлося і без інтересу Манчестер Юнайтед. Щоправда, ще до приходу до складу "червоних дияволів" Ваута Веггорста.

Та головне, що сам футболіст бажає й надалі грати у складі Мілана. "Я хочу продовжити свій контракт з Міланом. Зараз ми ведемо перемовини, щоби це зробити, — я сподіваюся завершити свою кар’єру тут" — передає слова француза Фабріціо Романо у своєму Твіттері. Також журналіст додав, що перемовини вже просунулися.

Відзначимо, що діюча угода досвідченого гравця з "россонері" закінчується найближчого літа. У нинішньому сезоні в активі Жиру є 9 голів та 6 асистів за 23 матчі у "червоно-чорних" кольорах Мілану.