Італія

Досвідчений кіпер приєднається до команди, щоправда лише влітку.

Мілан переживає непрості часи у Серії А. Команда вже давно залишилась без основного воротаря Майка Меньяна через травму, а румунський кіпер Чіпріан Тетерушану грає не надійно.

Тому керівництво "россонері" наразі вивчає варіанти запрошення нового сторожа воріт, який команді необхідний.

За повідомленнями журналіста Даніеле Лонго, клуб домовляється із другим воротарем Аталанти Марко Спортьєлло.

Саме він має стати дублером Меньяна на майбутнє. Аталанта відмовилась відпускати Марко взимку, тому влітку він прийде вільним агентом.

Наступного тижня керівництво Мілана зустрінеться із Спортьєлло, щоб підписати контракт.

Щодо Меньяна, то Мілан сподівається, що француз найближчими тижнями вже почне тренуватись і допоможе команді.