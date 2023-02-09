Італія

Форвард так і не знайшов собі клуб у січні.

Іспанський нападник Хесе Родрігес колись отримував великі перспективи розвитку власної професійної кар’єри, завершивши підготовку в академії мадридського Реала, і отримавши певну кількість часу в складі основної команди "галактікос".

Однак трансфер до французького Парі Сен-Жермен у 2016 році виявився невдалим рішенням, після якого 29-річний гравець перебував у послідовних орендах у Лас-Пальмасі, англійському Сток Сіті, севільському Бетісі та лісабонському Спортінгу.

Зрештою, наприкінці 2020 року Хесе залишив ПСЖ, і через пару місяців повернувся до Лас-Пальмасу, із якого потім у якості вільного агента потрапив до Анкарагюджю минулого літа.

Проте посеред січня 2023 року досвідчений виконавець знову залишився без клубу, так і не змігши знайти притомного варіанту розвитку власної кар’єри.

Виправити ситуацію на краще може пропозиція від генуезької Сампдорії, яка наразі, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, веде перемовини з гравцем щодо підписання короткострокового контракту до завершення поточного сезону.

За цей футбольний рік Хесе забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі в 16 матчах.