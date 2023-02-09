Італія

Легенда займатиметься третім за рангом дивізіоном країни.

У якості футболіста Джанфранко Дзола запам'ятався вболівальникам здебільшого з позитивного боку. Втім, тренерська кар'єра легенди Челсі та італійського футболу схоже на задалася.

Після роботи асистентом у молодіжній збірній Італії, Вест Гемі, Вотфорді, катарському Аль-Арабі, Бірмінгемі та Челсі (в останньому — у штабі Мауріціо Саррі) він так і не знайшов новий виклик на тренерському мостику. І як повідомляє у своєму Твіттері Ніколо Скіра, тепер працюватиме віце-президентом Ліги Про, відомої тіфозі як Серія С — третього за рангом дивізіону країни.

Відзначимо, що у складі національної збірної Італії Джанфранко провів 35 матчів, у яких відзначився десятьма голами.