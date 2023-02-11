Італія

Пропонуємо до вашої уваги прев'ю центрального матчу 22-го туру чемпіонату Італії.

Від протистоянь двох команд, які завжди націлені на атаку, у першу чергу очікуєш гольової феєрії. Але дуже часто трапляється, що закони футболи протирічать законам математики, і плюс на плюс у Грі номер 1 дає мінус. Та чи трапиться так суботнього вечора у Вічному місті?

ЛАЦІО — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 11 ЛЮТОГО, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

І справді, Саррі та Гасперіні доводять усьому світу чи не найкраще, що італійський футбол змінився. Їхні ігрові стилі повністю відрізняються: сеньйор Мауріціо концентрується на контролі м'яча та коротких передачах низом, тоді як сеньйор Джан П'єро будує агресивну гру з акцентом на швидкість, динаміку і фізичну витривалість. Ці малюнки відрізняються один від одного, проте обидва протирічать стереотипам про "класичний Кальчо", що у перекладі означає "катеначо".

Якщо брати нинішню форму команд, то Лаціо повернувся з перерви максимально нестабільно. 4:0 над Міланом чергують зі все частішими втратами переваги у других таймах, які у підсумку позбавили команду Саррі вже 17 очок, котрих не вистачає до Наполі. Видовище чергуються з хаосом, осмисленість — з анархією.

Аталанта ж після драйвової серії поступилася Сассуоло. Більше того — втратила перед Лаціо двох футболістів. І якщо нинішнього Муріеля втратою назвати важко (хіба мінус опція з лави запасних), то Йоагім Меле є дійсно важливим гравцем команди. Молодий Руджері може його замінити, але навряд на даному етапі може виконати весь функціонал данця.

Адемола Лукман залишається найгрізнішою зброєю "Богині". За більш древніх обставин можна було би сказати про його протиставлення Чіро Іммобіле, проте за нинішніх це виглядає дуеллю теперішнього й минулого. У нинішньому сезоні Андерсон на позиції форварда діє у Лаціо не гірше за найкращого бомбардира в історії клуба і, до речі, довів це у тому числі у грі у Бергамо. Та все ж коли Чіро здоровий — грає він.

Ніш прогноз — бойова нічия. Звісно ж, із першим голом у виконанні Лаціо, як це так часто у цьому сезоні буває. І третя поспіль 1:1 у їхньому виконанні.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Казалє, Романьйолі, Марушич — Мілінкович-Савич, Весіно, Альберто — Педро, Іммобіле, Дзакканьї

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні — Гатебур, де Рона, Копмейнерс, Руджері — Лукман, Бога — Гейлунд

Не зіграють: Раду (травма) — Пашалич (травма), Меле, Муріель (дискваліфікації)

Під питанням: Катальді (Лаціо, ушкодження)

ПРОГНОЗ 1:2