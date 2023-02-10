Мілан в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Торіно та здобув мінімальну перемогу.

Долю зустрічі вирішив результативний удар Олів'є Жиру в середині другої половини гри. 

Завдяки цьому результату Мілан піднявся на третю сходинку турнірної таблиці, обійшовши Аталанту, Лаціо та Рому.

Мілан - Торіно 1:0
Гол: Жиру, 62

Мілан: Тетерушану - Ернандес, Тіав, К'єр (Габбія 71), Калулу — Діас (де Кетеларе 79), Леау,  Тоналі (Побега 89), Крунич, Салемакерс (Калабрія 89) — Жіру (Орігі 89)

Торіно: Милинкович-Савич — Буонджорно (Войвода 57), Схюрс, Джіджі (Гравійон 80) — Влашич (Радоньїч 80), Миранчук, Родрігес, Сінго, Гінейтіс (Лінетті 46) — Адопо (Карамо 69), Санабрія
 