Італія

Нідерландець не помічник своєму клубу.

Ганс Гатебур отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки в матчі проти Лаціо в суботу, і завтра його прооперують, а це означає, що його сезон уже закінчено.

Нідерландський захисник був змушений залишити поле на 63-ій хвилині.

У неділю вранці Гатебур відвідав спеціаліста, а в понеділок його прооперують, підтвердила Аталанта. Професор П'єрпаоло Маріані проведе операцію гравцеві на римській віллі Стюарт.

Гатебур забив два голи і віддав одну результативну передачу в 19 матчах у всіх турнірах цього сезону і, як очікується, залишиться поза грою до кінця сезону.

Його контракт на закінчується в червні 2024 року.

29-річний гравець перейшов до "Богині" з Гронінгена у 2017 році всього за 1 мільйон євро та забив 12 голів у 209 матчах за "нерадзуррі".