Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 11 лютого 2023 року, 21:45.
Лаціо — Аталанта, Getty Images
12 лютого 2023, 09:19
У рамках двадцять другого туру італійської Серії A на Стадіо Олімпіко напередодні зустрілись римський Лаціо та бергамаська Аталанта.
"Орли" володіли ініціативою в контролі над м’ячем упродовж більшої частини ігрового часу, тоді як суперники покладались більше на швидкість власних контратак та переважаючу кількість пострілів по воротах.
У підсумку, стратегія команди Джан П’єро Гасперіні виявилась більш успішною, і посеред першого тайму гості вийшли вперед за рахунок голу Давіде Дзаппакости.
Після перерви Лаціо покращив власну ситуацію в плані кількості створених нагод, проте до забитого м’яча так і не дійшов, натомість пропустивши вдруге знову посеред тайму, але цього разу — від Расмуса Гойлунда.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Аталанта в Серії A:
Лаціо — Аталанта 0:2
Голи: Дзаппакоста, 23, Гойлунд, 65.
Лаціо: Проведель — Хісай (Лаццарі, 58), Романьолі (Патрік, 39), Казале, Марушич — Альберто, Катальді (Весіно, 58), Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Андерсон (Педро, 58), Іммобіле.
Аталанта: Муссо — Дзаппакоста, Скальвіні (Паломіно, 58), Джимсіті, Толой, Гатебур (Демірал, 63) — Копмейнерс, де Рон — Лоренсо — Гойлунд (Сапата, 89), Лукман (Бога, 89).
Попередження: Дзакканьї — Скальвіні, де Рон.