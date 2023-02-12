Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 11 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії A на Стадіо Олімпіко напередодні зустрілись римський Лаціо та бергамаська Аталанта.

"Орли" володіли ініціативою в контролі над м’ячем упродовж більшої частини ігрового часу, тоді як суперники покладались більше на швидкість власних контратак та переважаючу кількість пострілів по воротах.

У підсумку, стратегія команди Джан П’єро Гасперіні виявилась більш успішною, і посеред першого тайму гості вийшли вперед за рахунок голу Давіде Дзаппакости.

Після перерви Лаціо покращив власну ситуацію в плані кількості створених нагод, проте до забитого м’яча так і не дійшов, натомість пропустивши вдруге знову посеред тайму, але цього разу — від Расмуса Гойлунда.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Аталанта в Серії A:

Лаціо — Аталанта 0:2

Голи: Дзаппакоста, 23, Гойлунд, 65.

Лаціо: Проведель — Хісай (Лаццарі, 58), Романьолі (Патрік, 39), Казале, Марушич — Альберто, Катальді (Весіно, 58), Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Андерсон (Педро, 58), Іммобіле.

Аталанта: Муссо — Дзаппакоста, Скальвіні (Паломіно, 58), Джимсіті, Толой, Гатебур (Демірал, 63) — Копмейнерс, де Рон — Лоренсо — Гойлунд (Сапата, 89), Лукман (Бога, 89).

Попередження: Дзакканьї — Скальвіні, де Рон.