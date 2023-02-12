Дивіться відео найкращих моментів матчу 22 туру чемпіонату Італії, що відбувся 12 січня 2023, 19:00.
Ювентус — Фіорентина, getty images
12 лютого 2023, 22:53
У рамках 22 туру італійської Серії А Ювентус здобув мінімальну перемогу над Фіорентіною.
Автором єдиного голу в цьому протистоянні став Адрієн Рабьо на 34-й хвилині, який і приніс в актив туринського клубу три набрані очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Фіорентина в 22 турі Серії А-2022/23:
Ювентус — Фіорентина 1:0
Гол: Рабьо, 34.
Ювентус: Щесни — Алекс Сандро, Бремер, Данілу — Костич, Локателлі, Рабьо, Де Шильйо — К'єза (Паредес, 83), Ді Марія (Фаджолі, 76) — Влахович (Кін, 65).
Фіорентина: Терраччано — Бірагі, Раньері, Міленкович, Додо (Терзич, 80) — Дункан (Кастровіллі, 61), Амрабат — Іконе (Йович, 66), Бонавентура (Сапонара, 80), Гонсалес (Кабрал, 80) — Куаме.
Попередження: Рабьо, Алекс Сандро, Бремер, Костич, Кін — Дункан, Бонавентура.