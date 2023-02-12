Відбувся черговий матч 22 туру італійського чемпіонату.
Ювентус - Фіорентина, Getty Images
12 лютого 2023, 20:59
У черговому матчі 22 туру італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі обіграв Фіорентіну з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 34 хвилині поєдинку, коли Адрієн Рабйо скористався передачею Анхеля Ді Марії.
Після 22 турів Ювентус набрав 29 очок та займає дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А, а Фіорентина має 24 бали та 14 рядок.
Ювентус — Фіорентина 1:0
Гол: Рабьо, 34.
Ювентус: Щесни — Алекс Сандро, Бремер, Данілу — Костич, Локателлі, Рабьо, Де Шильйо — К'єза (Паредес, 83), Ді Марія (Фаджолі, 76) — Влахович (Кін, 65).
Фіорентина: Терраччано — Бірагі, Раньері, Міленкович, Додо (Терзич, 80) — Дункан (Кастровіллі, 61), Амрабат — Іконе (Йович, 66), Бонавентура (Сапонара, 80), Гонсалес (Кабрал, 80) — Куаме.
Попередження: Рабьо, Алекс Сандро, Бремер, Костич, Кін — Дункан, Бонавентура.