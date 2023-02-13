Італія

Завершився матч Серії А.

Інтер в рамках поєдинку двадцять другого туру чемпіонату Італії грав на виїзді проти Сампдорії та не зміг здобути перемогу.

Команда Сімоне Індзагі так й не змогла вразити ворота супротивника. Через цей результат Інтер ще більше відстав від Наполі.

Сампдорія — Інтер 0:0

Сампдорія: Аудеро — Аміоне, Нюйтінк, Мурільо, Ауджелло — Джуричич (Рінкон 72), Дзанолі (Паолетті 85), Вінкс, Кюїзанс (Сабірі 59) — Ламмерс (Квальярелла 85), Габб'ядіні (Мурру 72)

Інтер: Онана — Ачербі, де Врей, Шкриняр — Гозенс (Дімарко 46), Мхітарян (Карбоні 90), Чалханоглу, Барелла (Брозович 66), Дарміан (Думфріс 66) - Мартінес, Лукаку (Джеко 66)