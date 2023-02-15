Італія

Як один з випадків може змінити історію.

Нещодавно нападник Гаррі Кейн забив у ворота Манчестер Сіті. Цей гол був для нього 267 у футболці Тоттенгема, що робить його найкращим бомбардиром клубу.

Але лише одна історія могла змінити історію "шпор". У 2013 році Ліворно готувався до вихід у Серію А та дивився на англійський ринок для зміцнення складу.

Тоді клуб міг купляти та продавати футболістів, маючи непоганий трансферний бюджет. І Гаррі Кейн був їм запропонований. На той час форвард коштував приблизно 500 тисяч євро і забив три голи в 10 матчах у своєму першому сезоні за "шпор".

"Це правда, ми обговорювали можливе підписання Кейна 2013 року, коли готувалися до сезону в Серії А. Бальдіні згадав ім'я Кейна, але ми так і не почали переговорів з Тоттенгемом", — розповів колишній керівник Ліверно Альдо Спінеллі.

Відзначимо, що зараз Ліворно переживає не найкращі часи. Клуб виступає у Серії D — четвертому дивізіоні у системі італійських ліг.