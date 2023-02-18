Італія

Міланському клубу потрібен форвард.

Контракт французького нападника Маркуса Тюрама з менхенгладбахською Боруссією буде чинним лише до літа поточного року, тоді як сторони не дійшли згоди щодо можливого оновлення угоди.

Саме тому за 25-річним виконавцем уже почала вишиковуватись черга з потенційних претендентів на підписання.

Мадридський Атлетіко, мюнхенська Баварія, лондонські Челсі, Тоттенгем, Арсенал та Ліверпуль складають неповний перелік охочих отримати до свого складу якісного форварда, який наразі відновлюється від м’язового пошкодження.

Тим паче, якщо на трансферному ринку його оцінюють у 32 млн євро, тоді як є можливість отримати футболіста без жодної компенсації.

Як стало відомо італійський пресі, міланський Інтер також виявився охочим до подібного варіанта підсилення власного складу, і наразі вже зробив пропозицію можливого контракту.

2,7 млн євро на рік прописані в чотирирічній угоді, яку подано на розгляд агентам футболіста, і найближчим часом клуб очікує на їхню відповідь.

У поточному сезоні Тюрам забив 13 голів та віддав чотири гольові передачі за 21 зіграний матч.