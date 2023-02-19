Італія

До вашої уваги — прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Італії.

Кризова, проте більш класна Рома проти яскравою, але звісно ж не настільки топової Верони. А враховуючи одну сумнозвісну кадрову втрату команди Моурінью — сили урівнюються тим паче...

РОМА — ВЕРОНА

НЕДІЛЯ, 19 ЛЮТОГО, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЗДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Верона — головне відкриття другої частини сезону в італійській Серії А. Після поновлення чемпіонату "джаллоблу" набрали 12 очок у 7 поєдинках, програвши лише раз — у матчі з Інтером. Марко Дзаффароні начебто є лише формальним головним тренером через відсутність ліцензії у Сальваторе Боккетті, проте саме його прихід перевернув усе на 180 градусів.

У фантастичній формі перебуває Дарко Лазович. За січнево-лютневі ігри серб зробив 6 результативних дій (3 голи без урахування автоголу Бекао +3 асисти) і поступається за останній період тільки Віктору Осімгену. Неймовірно зайшов до нового клубу бельгійський хлопчина з нідерландського Гронінгена Нгонге — останні два м'ячі Верони забиті саме ним, і обидва рази — з асистів Лазовича.

Продовжує феєрити Джош Дойг, теж непогано зайшов у гру новачок Ондрей Дуда. Словак, а не поляк, хоча у Польщі грав!

У Роми знову традиційна проблема — травмувався Пауло Дібала. Футбол Жозе Моурінью останній часом спрямований саме на його магію та просто-напросто індивідуальну майстерність, тому слід очікувати чергову зміну ігрового плану.

Це чудовий шанс для Крістіана Вольпато, чий зоряний час прийшовся якраз на матч з "еллінами" у першому колі, і який відмовився їхати на чемпіонат світу зі збірної Австралії, аби заграти за Італію. Італійські медіа ставлять його навіть попри здорового Пеллегріні, який все ще відчуває втому і скоріш за все вийде лише на заміну. Також чергову можливість пограти на саме на атакувальній позиції отримує Стефан Ель-Шаараві.

Наш прогноз — Рома втратить очки. Аж надто класна зараз команда з міста Ромео і Джульєтти, і аж надто багато значить для "вовків" Дібала. Та, це може бути друга поспіль втрата очок "джалороссі", а враховуючи поразку від Зальцбурга у першому матчі 1/16 Ліги Європи — ситуація у сеу Жозе виглядатиме вкрай невесело.

Орієнтовні склади:

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Челік, Крістанте, Бове, Залевські — Вольпато, Ель-Шаараві — Абрагам

Верона: Монтіпо — Маньяні, Гін, Коппола — Депаолі, Тамез, Дуда, Дойг — Нгонге, Лазович — Гайч

Не зіграють: Дарбо, Дібала — Хрустич, Велозу, Анрі, Джурич (усі — травми)

ПРОГНОЗ 1:1