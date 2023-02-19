Італія

Дебютного гола Сольбаккена наприкінці першого тайму виявилось достатньо римлянам, щоб здобути перемогу.

У рамках 23-го туру італійської Серії А Рома здобула мінімальну перемогу над Вероною, яка нинішнього сезону веде боротьбу за збереження прописки в еліті.

Підопічним Жозе Моурінью вистачило лише одного забитого м'яча, щоб поповнити свій актив трьома очками.

Автором цього єдиного гола став Ола Сольбаккен, який перейшов у Рому лише цієї зими, а забитий м'яч у ворота Верони став для нього дебютним за "вовків".

Рома — Верона1:0

Гол: Сольбаккен 45

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп (Челік 70), Крістанте, Бове, Спінаццола, Ель-Шаараві (Вейналдум 88), Сольбаккен (Залевскі 70), Абрахам (Белотті 15)

Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн (Коппола 46), Давідовіч, Депаолі, Тамез, Дуда, Дойг (Абільдгор 84), Нгонг (Каллон 76), Лазовіч (Брааф 60), Гаїч (Лазанья 59)

Попередження: Смоллінг — Хієн , Нгонг