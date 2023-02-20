Італія

Кадрові рани колективу Стефано Пьолі поступово загоюються.

Чинний чемпіон італійської Серії A, Мілан, у поточному сезоні навряд чи зможе захистити свій високий статус, і не стільки через дивовижну форму Наполі, який очолює турнірну таблицю з комфортним відривом, а радше через власні незадовільні виступи та великі проблеми з кадровою обоймою.

Зокрема, дуже шкодить результатам "россонері" відсутність основного воротаря Майка Меняьна, який ще в жовтні минулого року зазнав розриву литки, від якого відновлюється й до сьогодні.

Однак 27-річний французький виконавець наразі перебуває в задовільних фізичних кондиціях, а медичний персонал клубу, згідно з даними італійської преси, прогнозує його повернення на поле вже найближчим часом.

Матч проти бергамаської Аталанти на Сан Сіро може стати першим із 22 останніх зустрічей за участі Мілана, у якому зіграє їхній основний воротар.

Окрім того, Стефано Пьолі зможе розраховувати на центрального півзахисника Ісмаеля Беннасера, який наприкінці січня отримав травму м’язів стегна.

Матч Мілан — Аталанта відбудеться 26 лютого, о 21:45.