Італія

Представниця гравця прокоментувала відносини з футболістом.

Французький півзахисник Поль Погба під час минулорічної літньої трансферної кампанії повернувся до туринського Ювентуса в якості вільного агента, перейшовши зі складу англійського Манчестер Юнайтед, куди свого часу також повертався, але за 105 млн євро.

Однак наразі 29-річний французький виконавець проходить період відновлення після травми, тож не може допомогти його новій/старій команді.

Агентка футболіста Рафаела Пімента в своєму останньому інтерв’ю прокоментувала поточний стан власного клієнта.

"У нас із ним справді дуже особливі стосунки. Інколи любимо проводити час один з одним, інколи ми сперечаємося, інколи ми обожнюємо один одного, інколи ми сумуємо один за одним, і таке інше.

Пам’ятаю, що відбувалось, коли він виграв чемпіонат світу. Узагалі ніхто не міг заснути поруч із ним.

Його поточний стан? Тільки щось іде не так, як Поль завжди каже, що гірше точно не буде. Він завжди знайде в собі сили йти вперед. Сподіваюся побачити його знову.

Можу сказати тільки одне — він прагне повернутись", — заявила представниця футболіста.

Погба, після повернення до туринського Ювентуса, ще не зіграв жодного матчу через травму.