Італія

Розповідаємо про події останніх днів в італійській Серії А.

Минулий тур чемпіонату Італії був покликаний привернути уваги до важливої проблеми — насильства проти жінок. У всіх матчах на обличчях футболістів, тренерів та арбітрів були червоні смужки, і що також слід відзначити — під час цієї щорічної акції багато публічних людей з італійського футболу активно підіймають цю тему у своїх соцмережах.

Враховуючи неабияку популярність футболу в Італії — дуже правильне рішення привертати увагу суспільства до настільки кричущої проблеми за допомогою цього виду спорту. Це набагато (словами не описати, наскільки) важливіше, ніж сама гра.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 23 ТУР

"Так це ж було вже!"

Мільярд разів. П'ятничний поєдинок Наполі з Сассуоло просто нагадав 90% ігор "партенопеї" у нинішньому розіграші Серії А. Навіть автори забитих м'ячів найбільш типові — Кварацхелія та Осімген. Та ще й як вони відзначилися!

Сассуоло не виглядав безнайдійно, а Арман Лоріенте взагалі демонстрував неабияку впевненість і рівень. Та йому не щастило — то влучить у стійку, то його м'яч не зарахують через міліметровий офсайд. До слова, як і гол "неаполітанці" Джованні Сімеоне наприкінці зустрічі.

"Нероверді", безумовно, класні й чудові. Але Наполі — це навіть не Мілан і Аталанта, щоби у матчах із ним претендувати на результат. Цілком можливо, "партенопеї" таки встигнуть посипатися, проте що можна сказати напевне — це аж ніяк не завадить їм здобути перемогу у чемпіонаті. Це Баварія чи ПСЖ праймових років. Приклад праймового Юве не наводимо — тіфозі південного клубу сприймуть за образу.

Парад "мінімалок" ("мінімальний" парад)

Всі жартували над постійними "1:0" у виконанні Ювентуса, проте так і не помітили, що Мілан "викарабкався" з поганого становища трьома перемогами поспіль із тим же рахунком. Торіно — чемпіонат, Тоттенгем — Ліга чемпіонів, Монца — знову таки чемпіонат.

Та все ж слід зробити уточнення, що по грі "россонері" точно награли на більше, ніж на один красивий удар Мессіаса. Який шанс змарнував Де Кетеларе — це ж просто берись за голову і не переставай триматися.

Монца ж могла забити хіба після удару Чуррії, котрий Тетерушану ледь не перевів у власні ворота. Команда Раффаеле Палладіно виглядає у цьому сезоні прекрасно, проти обидва матчі з колишнім клубом своїх босів — програла. І жаліти ми її не будемо, адже неадекватність Берлусконі на інстинктивному рівні змушує бажати цій команді невдач. Симпатичній, що дуже прикро, команді!

Мілан ожив? У неділю у команди Піолі Аталанта — там і побачимо!

Розминка перед Порту

Навіть не дивлячись на те, що певний час Удінезе завдяки голу Ловрича серйозно претендував принаймні на 1 бал, який і утримував, суботню звитягу Інтера можна назвати доволі легкою. Від проблем команду Сімоне Індзагі врятував хіба Айзек Саксесс, котрий змарнував прекрасну контратаку, не побачивши (або відмовившись побачити) партнерів. Інтер одразу провів "контру" у відповідь і зусиллями Генріха Мхітаряна вийшов уперед.

Далі ж за справу взявши Лаутаро Мартінес, який вийшов на заміну у другому таймі замість Ромелу Лукаку. Один момент (теж із контратаки) трошки піжонським чином змарнував, а ось у другому використав шанс на всі 100%.

До речі, про Лукаку. Він відзначився голом вперше з 26 жовтня, коли у Лізі чемпіонів вразив ворота Вікторії Пльзень. Якщо говорити про Серію А — то й взагалі вперше зі стартового туру, в якому Інтер 13 серпня минулого року переграв Лечче. Але ж от нещастя — навіть тут він не забив першим ударом із пенальті, заробленого Думфрісом, але мав право перебити через вибігання куди не треба гравців Удінезе. Після цього — забив!

В Удінезе після 3 жовтня — одна перемога в усіх турнірах. Просто порівняйте зі стартом у їхньому виконанні — це справжнісінький жах.

Pazza Lecce, даруйте за банальність

Ви тільки погляньте на результати цього божевільного новачка у матчах проти грандів. Наполі, Мілан, Рома — нічиї, двічі Аталанта й Лаціо — перемоги. У матчах з Інтером та Ювентусом трапилися прикрі поразки, але й ті мінімальні. Хто точно заслуговує у цьому сезоні на звання "грози авторитетів", так це безшабашний Лечче.

Вже на початку зустрічі дива техніки за межами штрафного майданчику продемонстрував гамбійський форвард "вовків" Ассан Сісей, який до того ж вдало пробив здалеку. У другому таймі зіграв свою роль вихід на заміну Габріела Стрефецци, чия участь у грі була під питанням і який після розіграшу кутового точно навісив на голову Алексісу Блену, для котрого цей м'яч став першим у Серії А.

Аталанта виглядало відверто блідо. Звісно, відсутність Скалвіні і Де Рона могла вплинути на загальну картину, причому не тільки позаду, адже обидва виконавці відіграють важливу роль і при білд-апі, проте вона не може бути поясненням подібного результату. Навіть єдиний гол "Богині" — це лише наслідок неоковирності Владіміро Фальконе, хоча пресинг Расмуса Гойлунда слід відзначити теж.

250-й матч Гасперіні на чолі бергамських "нерадзуррі" мав бути тріумфальним і красивим. А тепер навіть передматчева церемонія перед Курва Норд із врученням тренеру президентом клубу Антоніо Перкассі рамки з числом "250" перекреслюється тим, що було на полі.

Втім, як би то дико не звучало, але повернімося до початку розповіді про цей матч і промовим залізну відмазка: "це Лечче! Це Лечче Марко Бароні! Навіть без травмованого Умтіті воно ним залишається, гейтери!"

Тишком-нишком

Саме так Ювентус підбирається до групи лідерів. Команда Массіміліано Аллегрі вже сьома, і має всі шанси потрапити до єврокубків навіть через чемпіонат. Так, мова навряд іде про Лігу чемпіонів, але все ж...

Спеція у першому матчі без Луки Готті (роль виконуючого обов'язки наразі виконує його ексасисент Фабріціо Лор'єрі) постала перед нами доволі пристойним колективом. Маттіа Періну, якого ситуативно вирішили випустили замість Войцеха Щесни (з поляком все добре), доводилося не раз входити у роботу, коли Верде, Г'ясі, Шомуродов і компанія створювали небезпеку.

Юве взяв своє на класі. Спочатку Мойзе Кін вбіг куди треба і як треба, тим самим дозволивши Філіпу Костичу записати на свій рахунок черговий асист — вже шостий у нинішньому розіграші Серії А. По перерві ж дальнім пострілом відзначився геніальний Анхель Ді Марія.

До речі, воротарські новини у цьому матчі стосувалися й Спеції. Незадовго до першого голу ще одного поляка Бартоломея Драговські вимушено замінив 40-річний Федеріко Маркетті, якого ви можете пам'ятати по Кальярі та Лаціо. Востаннє людина грала у сезоні-2020/21, коли провела 4 матчі у складі Дженоа... До того — провела стільки ж у розіграші-2018/19.

Федеріко — людина проста і стабільна, заходить у футбол завжди через 2 роки і всього на 4 гри. Так, звісно, його кар'єра не обійшлася без травм, але у тому ж Лаціо Маркетті просто сидів до завершення контракту.

А Віктор Коваленко, до речі, повернувся до заявки "орлят" після своєї чергової травми, проте на полі не з'явився. Сподіваємося, ще заграє.

Цікаве в інших матчах:

- Схоже, "Самп" не тільки вилетить, а ще й встигне звільнити Деяна Станковича. Що хоче побудувати у команді серб — невідомо нікому. А клуби з Генуї потроху стають синонімами слова "хаос" та "анархія", якщо в італійському футболі в принципі можна знайти щось інше.

Найцікавіший момент матчу проти Болоньї — вихід на заміну Абдельхаміда Сабірі і два поспіль пенальті у його виконанні. Перший — реалізований, а ось другий... коротше кажучи, розплачуватися довелося пропущеним м'ячем від Ріккардо Орсоліні наприкінці зустрічі.

- Аж надто просто у цьому турі далася перемога Лаціо, який завдав найбільше ударів по воротах і досяг найбільшої цифри за володінням м'ячем. Чіро Іммобіле слідом за Лігою Конференцій нарешті відзначився й у Серії А, причому зробив це у другому таймі матчу з Салернітаною двічі (одного разу з пенальті), випередивши Маттіа Дзакканьї у "локальних" бомбардирських перегонах.

Коли Чіро замінили — міг відзначитися й Луїс Альберто, проте він свій одинадцятиметровий не реалізував. Втім, Паулу Соуза все одно стартує у Салерно з поразки.

- Яка ж типова Фіорентина постала перед нами у матчі проти Емполі. Знову безліч моментів — і абсолютна більшість із них була спрямована у смачнюще молоко. Йович, Кабрал, та й навіть центральний оборонець Куарта... Ну, Кабрал хоч у порожні ворота один забив і від поразки свою команду врятував. Вона, до речі, могла статися через відвертий ляп голкіпера Терраччано.

- У минулому сезону Ола Сольбаккен забивав у ворота Роми за Буде-Глімт, у нинішньому ж нарешті відзначився за саму Рому. Дебютний гол 24-річного норвежця прийшовся на поєдинок із грізною нині Вероною, яка у Вічному Місті не показала абсолютно нічого.

Це якщо знаходити для "джалороссі" позитив. Якщо ж шукати негатив, то ось же він — на самому початку зустрічі прикрий удар в обличчя отримав Теммі Абрагам, який вимушено залишив поле. Схоже, у компанії Сон Хин Міна, Віктора Осімгена та інших прибуде, але бажаємо англійцю швидкого одужання.

А ще ми стали свідками повернення Ріка Карсдорпа, якого сеу Жозе звинувачував у багатьох гріхах. Футболіст і тренер дійшли до спільного знаменника. У ситуації з Дзаньоло все було куди гірше, а самого Моура вже освистують ті самі римські трибуни, які наче й обожнюють...

- Торіно привіз собі проблеми на рівному місці і ризикував програти команді, яка у нинішньому розіграші Серії А ще не вигравала. Обидва голи Кремонезе були красивими і радше випадковими, а наприкінці зустрічі "тигрів" довелося вже вкотре рятувати голкіперу Марко Карнесеккі, та все ж невеличкий період розконцентрації коштував "бикам" двох очок в одній із версій протистояння П'ємонта і Ломбардії.

Збірна туру

Найкращі голи туру:

Хвіча Кварацхелія (Наполі)

Віктор Осімген (Наполі)

Роберто Соріано (Болонья)

Ріккардо Орсоліні (Болонья)



Жуніор Мессіас (Мілан)



Аасан Сіссей (Лечче)

Анхель Ді Марія (Ювентус)



Франк Тсаджу (Кремонезе)

Емануеле Валері (Кремонезе)

Турнірна таблиця

1 Наполі 23 20 2 1 56 15 41 62 (О) 2 Інтер 23 15 2 6 44 27 17 47 3 Рома 23 13 5 5 30 19 11 44 4 Мілан 23 13 5 5 39 30 9 44 5 Лаціо 23 12 6 5 39 19 20 42 6 Аталанта 23 12 5 6 42 26 16 41 7 Ювентус 23 14 5 4 36 17 19 32 8 Болонья 23 9 5 9 30 33 -3 32 9 Торіно 23 8 7 8 24 25 -1 31 10 Удінезе 23 7 9 7 31 28 3 30 11 Монца 23 8 5 10 28 31 -3 29 12 Емполі 23 6 10 7 22 29 -7 28 13 Лечче 23 6 9 8 24 26 -2 27 14 Фіорентина 23 6 7 10 24 30 -6 25 15 Сассуоло 23 6 6 11 26 35 -9 24 16 Салернітана 23 5 6 12 25 44 -19 21 17 Спеція 23 4 7 12 19 39 -20 19 18 Верона 23 4 5 14 20 34 -14 17 19 Сампдорія 23 2 5 16 11 38 -27 11 20 Кремонезе 23 0 9 14 17 42 -25 9



Наступний тур