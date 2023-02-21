Італія

Футболіст зазнав образ на ґрунті національності.

Фанати Спеції ображали Філіпа Костича на ґрунті національності, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, під час матчу 23 туру Серії А вболівальники "орлят" називали півзахисника Філіпа Костича "циганом".

Це сталося після того, як серб покинув поле на 81-й хвилині та попрямував до лави запасних.

Зазначимо, що Костич спокійно відреагував на це, помахавши рукою і піднявши великий палець вгору.