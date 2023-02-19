Італія

Туринці підіймаються на сьому сходинку.

У неділю, 19 лютого, туринський Ювентус зустрівся зі Спецією у матчі 23 туру італійської Серії А. Попри наявність у суперника гольових моментів, "б'янконері" забили по голу у кожному з таймів і вийшли на сьому сходинку. Маттіа Перін вдало зіграв у воротах і надійно підмінив Войцеха Щенсни.

Спеція наразі — сімнадцята. У разі перемогою над Ромою вже цього вечора Верона може посунути "орлят" до зони вильоту.

Відзначимо, що українець Віктор Коваленко хоч і потрапив у заявку на матч, проте всю гру провів на лаві запасних.

Спеція — Ювентус — 0:2

Голи: Кін, 32, Ді Марія, 66

Спеція: Драговські (Маркетті, 25) — Аду, Ампаду, Ніколау, Реца — Бурабія, Екдаль (Кальдара, 79) — Верде (Мальдіні, 79), Агудело (Нзола, 59), Г'ясі — Шомуродов

Ювентус: Перін — Даніло, Ругані, Сандро — Куадрадо (Де Шільйо, 46), Паредес (Фаджіолі, 46), Локателлі, Рабіо, Костич (Ілінг, 81) — Кін (Агудело, 56), Влахович (Бонуччі, 90+3)

Попередження: Агудело, Реца — Локателлі, Фаджіолі.