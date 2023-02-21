Італія

Італійський центрбек прокоментував майбутній матч у рамах Ліги чемпіонів.

Захисник Інтера Франческо Ачербі чітко сказав, що "деталі будуть мати значення" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Порту.

"Нерадзуррі" вийшли в плей-оф головного клубного турніру Європи після напруженої боротьби на груповому етапі, обійшовши Барселону та посівши друге місце після мюнхенської Баварії. Дещо простіше було для Порту, ​​який очолив групу, до якої входили Брюгге, Баєр і Атлетіко.

Виступаючи на прес-конференції, Ачербі обговорив важливість відновлення оборонної стабільності.

"Завтра буде важливий матч, ми знаємо їхню якість і звичку грати в цих змаганнях. Це якісна команда, фізична, хороша на контратаках, досвідчена.

Це буде важкий матч, ми завжди намагаємося вдосконалювати кожне тренування і кожен матч, пропускати якомога менше. Ми знаємо, що окремі люди можуть вирішити цю гру.

Нам потрібно мати більше балансу, для мене це питання щедрості, кожен хоче забити, але це недобре, тому що тоді ти програєш і говориш про іншу гру.

Вам потрібен баланс протягом 90 хвилин, знаючи, що матчі тривають 95 хвилин".

Захисник-ветеран прокоментував свій ріст і критику на його адресу після переходу в клуб.

"Я завжди викладаюся по максимуму, я знаю, що це захоплююча гра, грати в ній буде приємно і захоплююче. Я готуюся, як завжди, з великою увагою та великою концентрацією, сподіваючись зробити якомога менше помилок і допомогти своїм товаришам по команді на полі.

Тренер завжди той самий, як і був, це правильно, він завжди був таким, і я бачу його у кращій формі, ніж зазвичай.

Він готує матчі, він завжди такий самий, дуже спокійний, коли це необхідно, і коли нам потрібно це, він готовий дати нам поштовх".

35-річний Ачербі провів 24 матчі у всіх турнірах цього сезону за Інтер, відігравши 1797 хвилин.