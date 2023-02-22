Італія

Француз близький до повернення на поле.

Відомі терміни повернення на поле голкіпера Мілана Майка Меньяна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, француз уперше за п'ять місяців провів повноцінне тренування у загальній групі, як і захисник Алессандро Флоренці.

Меньян може бути включений уже до заявки на гру з Аталантою (26 лютого).

Швидше за все, він зіграє у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом (8 березня).

Матч Мілан — Аталанта відбудеться 26 лютого, о 21:45.