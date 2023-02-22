Француз близький до повернення на поле.
МАЙК МЕНЬЯН, GETTY IMAGES
22 лютого 2023, 19:59
Відомі терміни повернення на поле голкіпера Мілана Майка Меньяна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, француз уперше за п'ять місяців провів повноцінне тренування у загальній групі, як і захисник Алессандро Флоренці.
Меньян може бути включений уже до заявки на гру з Аталантою (26 лютого).
Швидше за все, він зіграє у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом (8 березня).
Матч Мілан — Аталанта відбудеться 26 лютого, о 21:45.