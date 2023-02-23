Італія

Леонардо Семплічі очолив одного з аутсайдерів Серії А.

Напередодні на офіційному рівні стало відомо про те, що Луку Готті було звільнено з посади головного тренера Спеції.

Як повідомляє офіційний сайт італійського клубу, новим керманичем першої команди "орлят" став Леонардо Семплічі.

Контракт з 55-річним фахівцем, останнім місцем роботи якого був Кальярі, розрахований до кінця сезону. Якщо команда залишиться в Серії А, то угода буде автоматично продовжена до 30 червня 2025 року.

На даний момент Спеція займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 19 очок у 23 матчах. У складі "орлят" виступає український півзахисник Віктор Коваленко.