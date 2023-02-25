Італія

До вашої уваги — прев'ю на матч 24-го туру чемпіонату Італії.

ЕМПОЛІ — НАПОЛІ

СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 19:00. ЕМПОЛІ, СТАДІО КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Абсолютному лідеру Серії А у суботу протистоятиме непоступливий Емполі. Після поновлення чемпіонату команда Паоло Дзанетті вирвала нічию з 0:2 проти Лаціо та обіграла Інтер, і обидва рази — на виїзді.

Наполі ж має зараз доволі тяжкий календар, і при цьому Лучано Спаллетті продовжує "не любити" ротацію. Втім, авторитетні італійські ЗМІ натякають, що у Тоскані на поле вийде Політано, котрий замінить Лозано, а ще цілком можлива поява Жуана Жезуса на місці когось із пари Ррахмані-Кім. Також цілком імовірно, що на полі з'явиться Маріу Руї, котрого останнім часом із старту витіснив Матіас Олівейра.

Не виключено, що ми побачимо з перших хвилин і Ельмаса на місце Зелінські, а по ходу гри більше ігрового часу отримає й Джованні Сімеоне.

Що ж до Емполі, то сила цього колективу полягає у вмінні підлаштовуватися під суперника. Коли треба — команда грає першим номером, коли задля досягнення результату слід більше часу провести біля власних воріт та ефективно використати своє на контратаках — будь ласка, буде й це. Більш "кусючої", і при цьому якісної за рівнем команди годі й знайти.

Відсутність цілої групи гравців (Камбьягі...) Емполі, звісно, точно ніяк господарям Стадіо Карло Кастеллані не допоможе. Та чи буде Наполі після Ліги чемпіонів нестися вперед настільки агресивно, як завжди? Тим паче, коли з дивних причин вони грають всього лиш на четвертий день, коли тур розтягнутий до цілого вівторка.

Орієнтовні склади:

Емполі: Вікаріо — Ебуехі, Ісмайлі, Луперто, Парізі — Хаас, Хендерсон, Марін — Бальданці — Капуто, Сатріано

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жуан Жезус, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Акпра-Акпро, Бандінеллі (дискваліфікації), Тонеллі, Камбьягі, Дестро (травми) — Распадорі (травма)

ПРОГНОЗ 1:3