Італія

Португалець може залишити італійський гранд.

Оскільки літнє трансферне вікно починає майоріти на горизонті, майбутнє Рафаеля Леау в Мілані все ще невизначене: один шлях веде до нового контракту, а інший – до літнього продажу.

Поточний контракт португальської зірки з "россонері" закінчується в червні 2024 року, і тема нової угоди була актуальною протягом усього сезону, а ЗМІ регулярно розповідали про перетягування канату між гравцем і клубом.

Незважаючи на те, що переговори тривають уже деякий час, серйозного прогресу не було досягнуто, і Леау, схоже, не наблизився до укладення нової угоди, що змушує Мілан планувати наперед.

La Gazzetta dello Sport розповідає про те, як Леау досі не погодився на остаточну пропозицію клубу про новий контракт, вартість якого перевищує 6 мільйонів євро чистими за сезон і триватиме до червня 2027 року. Мілан почав вивчати можливі альтернативи, розуміючи, що, можливо, найкраще заробити на португальській зірці влітку.

"Россонері", схоже, сподіваються продати 23-річного гравця приблизно за 100 мільйонів євро, але, можливо, будуть змушені погодитися на нижчу плату, щоб не втратити його через безкоштовний трансфер у 2024 році, і це реальність, яку їм уже довелося переживати з такими гравцями, як Джанлуїджі Доннарумма і Франк Кесс'є.