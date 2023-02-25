Італія

Француз вийде на поєдинок у старті.

У рамках 24 туру італійської Серії А Мілан вдома зустрінеться проти Аталанти 26 лютого, о 21:45 за київським часом.

Перед матчем головний тренер "россонері" Стефано Піолі анонсував повернення на поле воротаря Майка Меньяна.

"Майк Меньян у хорошій формі і зіграє завтра. Майк був левом у клітці. Але останнім часом він не міг допомогти команді, не міг вийти на поле, дати пораду, підбадьорити гравців.

Він робив це поза футбольного поля, тому явно не будучи головною дійовою особою. Тепер він має цей шанс — повернутись у ворота.

Він добре працював на тренувальному майданчику, у нього все добре, він явно дуже мотивований, він, безумовно, зробить великий внесок", — сказав Піолі.

Нагадаємо, що Меньян останній раз грав ще 18 вересня. Тоді він отримав травму у грі за збірну Франції проти Австрії у Лізі націй.