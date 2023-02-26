Італія

Команда Алессіо Діонізі здобула мінімальну перемогу.

У матчі 24 туру італійської Серії А зустрілися дві команди, які люблять попсувати нерви грандам Кальчо — Лечче та Сассуоло. "Нероверді" здобули на півдні країни мінімальну перемогу завдяки голу норвезького хавбека Крістіана Торстведта.

Завдяки цій звитязі команда Алессіо Діонізі наздогнала колектив Марко Бароні у турнірній таблиці. За додатковими показниками клуб з Емільї-Романьї випередає Лечче, посідаючи тринадцяту сходинку.

Лечче — Сассуоло — 0:1

Гол: Торстведт, 55

Лечче: Фальконе — Гендрей, Туя, Баскіротто, Галло — Блен (Джоан Гонсалес, 73), Г'юлманд, Малех (Аскільдсен, 80) — Стрефецца, Сессай (Коломбо, 46), Банда (Уден, 46)

Сассуоло: Консільї — Дзортеа, Елич, Руан, Рожеріо — Фраттезі (Торстведт, 61), Обіанг (Максім Лопес, 60), Матеус Енріке — Берарді (Феррарі, 90+3), Дефрель (Пінамонті, 61), Байрамі (Сейде, 83)

Попередження: Банда, Баскіротто — Берарді, Обіанг.