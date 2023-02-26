Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 25 лютого 2023 року, 19:00.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A Наполі проводив гостьовий поєдинок проти одного з середняків національної першості — Емполі.

Колектив Лучано Спаллетті вийшов уперед за рахунком доволі швидко — на 17 хвилині захисник Ісмаїлі зрізав м’яч у власні ворота, а ще до середини першого тайму рахунок було подвоєно зусиллями Віктора Осімгена.

На тлі вдалої першої половини "Партенопеї" дозволили собі трохи збавити оберти після перерви, і хоча все одно залишали за собою перевагу за кількістю створених гольових нагод, але допомогли суперника вилученням Маріу Руя через грубий фол.

Однак за час, що залишався до завершення зустрічі, "сині" так і не змогли створити виклики для Алекса Мерета.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Емполі — Наполі в Серії A:

Емполі — Наполі 0:2

Голи: Ісмаїлі (АГ), 17, Осімген, 28

Емполі: Вікаріо — Ебуехі (Стоянович, 68), Луперто, Ісмаїлі, Парізі — Марін, Гендерсон (Грассі, 57), Хаас (П'яца, 77), Бальданці, Пікколі (Капуто, 57) — Сатріано (Вільято, 77).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Маріу Руй — Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 90+2), Замбо-Ангісса (Гаетано, 90+2), Лосано (Олівера, 70), Осімген (Сімеоне, 85), Кварацхелія (Елмаз, 71).

Попередження: Гендерсон, Грассі, Лосано.

Вилучення: Руй, 67 (грубий фол).