Цікавий результат у Італії.
Болонья Інтер - Getty Images
26 лютого 2023, 15:28
У рамах 24-го туру італійської Серії А Болонья мінімально виграла Інтер.
Після помилки вийшовшого на заміну захисника Даніло Д'Амброзіо господарі розвернули швидку атаку на половині поля гостей та забили дякуючи пострілу Ріккардо Орсоліні.
Болонья — Інтер 1:0
Гол: Ріккардо Орсоліні (76)
Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Соса, Камб'ясо — Схаутен (Медель, 88), Домінгес — Орсоліні (Ебішер, 87), Фергюсон (Моро, 83), Соріано (Кірьякопулос, 83) — Барроу (Раймондо, 87)
Інтер: Онана — Дарміан (Д'Амброзіо, 68), Де Врей (Ачербі, 46), Бастоні — Дамфріс, Мхітарян (Барелла, 64), Брозовіч (Карбоні, 83), Чалханоглу, Госенс — Лукаку (Джеко, 64), Мартінес
Попередження: Домінгес — Де Врей, Дамфріс