Італія

Завершився черговий матч у чемпіонаті Італії.

Салернітана на власному полі розгромила Монцу.

Остаточний рахунок було встановлено у другому таймі, а колишній гравець Лаціо та Інтера Антоніо Кандрева виконав асист на товариша Лассана Кулібалі та дещо пізніше забив сам.

Салернітана — Монца 3:0

Голи: Кулібалі (52), Кастанос (66), Кандрева (71)

Салернітана: Очоа — Дьомбер (Ловато, 74), Данилюк, Пірола — Самбія (Маццоккі, 65), Кулібалі, Чрнігой (Маджоре, 65), Брадарич — Кандрева (Ботхейм, 90+1), Кастанос (Ніколуссі, 75) — Пйонтек

Монца: Краньйо — Іццо, Марі (Кольпані, 85), Кальдірола (Петанья, 65) — Чуррія, Сенсі (Донаті, 46), Мачін, Карлос Аугусто — Пессіна, Капрарі (Раноккія, 75) — Гюткьяєр (Мота, 46)

Попередження: Чрнігой, Кастанос — Кальдірола, Марі, Донаті

Видалення: Донаті (87)