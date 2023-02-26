Італія

Аргентинець може продовжити кар'єру у США.

Інтер Маямі цього літа хоче підписати Анхеля Ді Марію, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 35-річний футболіст, чий контракт із Ювентусом спливає у червні, має намір продовжити угоду, незважаючи на те, що керівництво має намір скоротити його зарплату.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі також розраховує на Ді Марію наступного сезону, вважаючи, що досвід аргентинця буде корисним при перебудові команди.

Раніше повідомлялося, що Інтер Майамі зацікавлений у послугах Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса.