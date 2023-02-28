Італія

До вашої уваги прев'ю на легендарне Derby della Mole.

ЮВЕНТУС — ТОРІНО

ВІВТОРОК, 28 ЛЮТОГО, 21:45. ТУРИН, АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Туринське дербі протягом більшої (але не всієї!) частини історії виступає перед нами у вигляді класичної битви Давіда і Голіафа. І навіть зараз, коли "бикам" до "зебр" усього 1 пункт, а команди знаходяться на 8 і 9 позиції, воно виглядає саме таким чином. Бо всі ж розуміють, що без знаменитих "мінус 15" Ювентус якщо б і не був другим (може, зараз більше грають морально-вольові якості), то точно знаходився би вище, ніж місця поза єврокубковою зоною.

Навіть попри покращення ситуації Ювентуса — суперник у них дуже міцний. І це навіть без банальних слів про те, що "у дербі завжди може бути все", які мало стосуються дербі туринського. Проте команда Івана Юрича на противагу сусідам демонструє і справді агресивний та атакувальний футбол, в якому дуже яскраво проглядаються нотки вчителя хорвата та людини, чий життєвий шлях тісно зв'язаний з Ювентусом — Джан П'єро Гасперіні.

Величезна втрата номінальних гостей — інший хорват Нікола Влашич. Карамо, звісно, викликає своєю грою симпатію, проте через Ніколу у Юрича будується аж надто багато. Якщо хочете знову "повернення" до теми Гасперіні — він є настільки ж системоутворюючим гравцем у Торо, як у "старій" Аталанті був Алехандро Гомес.

Юве ж у свою чергу про найгіршій кадрові негаразди вже забув. Відсутність Погба, на жаль, час вже перестати відчувати. А на місці Міліка завжди є Влахович, хоча загалом-то навпаки.

Наш прогноз — "б'янконері" здобудуть тяжку, проте перемогу.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Паредес, Рабіо, Костич — Ді Марія — Влахович

Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі, Схюрс, Буонджорно — Сінго, Адопо, Ілич, Рікардо Родрігес — Міранчук, Карамо — Санабрія

Не зіграють: Погба, Міретті, Кайо Жорже, Мілік (травми) — Зіма, Влашич, Вієйра, Лазаро, Пеллегрі (травми), Айна (дискваліфікація)

ПРОГНОЗ 1:1