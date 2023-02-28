Італія

Керманич римського клубу отримав пряму червону картку на початку другого тайму.

Завершився поєдинок 24 туру італійської Серії А, в якому Рома вирушила в гості до Кремонезе.

Господарі поля відкрили рахунок на 17-й хвилині і зуміли піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку, тоді як другий тайм також розпочався досить невдало для фаворитів зустрічі – головний тренер Роми Жозе Моурінью на 46-й хвилині побачив перед очима пряму червону картку.

Тим не менш, на 71-й хвилині завдяки голу Спінаццоли римляни повернули паритет на табло, але здобути позитивний для себе результат їм у підсумку так і не вдалося.

На 82-й хвилині Чофані знову вивів свою команду вперед завдяки реалізованому пенальті та приніс Кремонезе сенсаційну перемогу з рахунком 2:1, яка стала першою в сезоні для господарів.

Кремонезе — Рома 2:1

Голи: Тсаджу, 17, Чофані, 82 (пен.) — Спінаццола, 71

Кремонезе: Карнезеккі, А. Феррарі (Кірікеш 84), Б'янкетті, Васкес, Сернікола (Гільоне 84), Пікель (Гальдамес 78), Бенассі, Валері, Тсаджу (Чофані 78), Афена-Гьян (Мейте 66), Окереке

Рома: Патрісіу, Манчіні, Кумбулла (Карсдорп 69), Ібаньєс, Залевські (Сольбаккен 63), Крістанте (Матіч 63), Вейналдум, Спінаццола, Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 63), Дібала, Белотті (Абрахам 62)

Попередження: А. Феррарі, Б'янкетті, Сернікола — Ель-Шаараві, Ібаньєс