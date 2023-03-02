Італія

Особливий не стримував себе у висловлюваннях.

Il Corriere dello Sport опублікував розповідь про протистояння Жозе Моуріньо з Марко Серрою, четвертим арбітром вечірньої гри між Кремонезе та Ромою у вівторок.

Особливий був вилучений на початку другого тайму виїзної гри проти Кремонезе у вівторок. Після фінального свистка Моуріньо погрожував судовим позовом проти четвертого арбітра Марко Серри, але був дискваліфікований на дві гри за образу суддівської бригади на полі та в роздягальні.

Згідно з повідомленням Il Corriere dello Sport, яке цитує інформоване джерело на Stadio Zini, Моуріньо постукав у двері суддівської роздягальні незабаром після завершення основного часу, і його впустили. Усередині був арбітр Марко Піччініні та його помічники, федеральний інспектор, а через кілька хвилин до них приєдналися Віто Скала та пара колег із Кремонезе.

Голосно, щоб усі почули, Моуріньо сказав: "Останній раз, коли мене вилучили на Олімпіко (Рома- Торіно), я пішов до роздягальні арбітра, щоб вибачитися".

За збігом обставин, Піччіні був четвертим арбітром, який підтвердив розповідь тренера, нагадавши, що він зовсім не задоволений його поведінкою на полі.

Потім Жозе звернувся до Серри: "Якщо у вас є яйця, якщо ви чоловік, повторіть те, що ви сказали мені на полі, тоді ви повинні вибачитися, і на цьому все закінчиться".

"Вибачитись за що?" — була відповідь Серри. "Я не повинен ні перед ким вибачатися, я нічого не говорив".

У цей момент Моуріньо вибухнув, кілька разів крикнувши на нього: "Брехун. Ти такий **** чоловік. Ганьба тобі. Я думаю, що ти з Турину, і в неділю ти не хочеш, щоб я був на лавці запасних проти Ювентусу».

Замість того, щоб заохочувати його покінчити з цим, Серра відповів: "Я очікував цього, я думав, що ти вигадаєш цю історію".

Моурінью і Серра вже посварилися на полі. Джерело AIA повідомило ANSA в середу, що жодного аудіо з їхніх бокових ліній не було доступно, але відео, яке стало вірусним у соціальних мережах, здається, показує, як арбітр каже Моурінью: "Йди додому".

Рома поступилася на виїзді аутсайдеру Кремонезе 1:2.