Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та римський Лаціо.

Наполі зіграє домашній матч проти римського Лаціо в рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії A.

Лучано Спаллетті, після перемоги над Емполі (2:0), залучив до стартового складу Оліверу до лівого флангу захисту.

Мауріціо Саррі, на тлі перемоги над генуезькою Сампдорією (1:0), вирішив використати з перших хвилин Хісая ліворуч в обороні, тоді як Романьолі вийде в парі в центрі захисту, а Весіно долучиться до трикутника в центрі поля. Дзакканньї повернеться до лівого флангу атаки.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Голліні, Марфелла, Берешинські, Естігор, Жезус, Зедадка, Демме, Ельмас, Гаетано, Ндомбеле, Дзербін, Політано, Сімеоне.



Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Весіно, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Машиміану, Адамоніс, Лаццарі, Хіла, Раду, Пеллегріні, Весіно, Маркос Антоніо, Башич, Кансільєрі, Ромеро, Педро.



Гра Наполі — Лаціо почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.