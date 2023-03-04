Італія

Новоспечений чемпіон світу може не затриматись у Ювентусі.

Минулорічне літнє трансферне вікно завершилось для аргентинського нападника Анхеля Ді Марії приєднанням до туринського Ювентуса в якості вільного агента.

35-річний виконавець тоді підписав річну угоду з італійським грандом, через що вже наприкінці поточного сезону може опинитись у іншому клубі.

І, судячи з фінансових скандалів довкола "зебр", подібний сценарій є цілком імовірним, а сам футболіст тим часом отримує велику увагу від потенційних претендентів на його підписання.

Здебільшого, ідеться про клуби за межами Європи накшталт Інтера Маямі, до якого, за повідомленням італійської преси, долучився неназваний колектив зі Саудівської Аравії.

Проте наразі Ді Марія ще не визначився зі своїм футбольним майбутнім.

У поточному сезоні на рахунку Анхеля 22 матчі, сім голів та сім гольових передач.