Італія

Голи Ніко Гонсалеса та Йовича перервали переможну серію "росонері" з чотирьох матчів у всіх турнірах.

Завершився поєдинок 25 туру італійської Серії А, в якому флорентійська Фіорентина приймала на своєму полі Мілан.

Обидві команди підходили до цього протистояння в хорошій формі, не програючи по чотири матчі поспіль у всіх турнірах (у "фіалок" було 3 перемоги та 1 нічия, у "росонері" — 4 перемоги поспіль).

У першому таймі гравці Мілана не змогли фактично нічого створити біля воріт господарів поля, а після перерви Фіорентина почала конвертувати у забиті м'ячі свою перевагу в гостроті моментів.

На 49-й хвилині Ніко Гонсалес успішно реалізував пенальті, а потім перевагу "фіалок" в рахунку подвоїв гол Луки Йовича під завісу зустрічі.

Незважаючи на те, що Мілану вдалося відіграти один м'яч відставання у компенсований до другого тайму час завдяки зусиллям Тео Ернандеса, поразки уникнути не вдалося. Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу Фіорентини з рахунком 2:1.

Фіорентина - Мілан 2:1

Голи: Ніко Гонсалес, 49 (пен.), Йович, 87 — Тео Ернандес, 90+5

Фіорентина: Терраччано, Бірагі (Раньєрі 74), Жуліо, Мартінес Куарта, Додо, Мандрагора, Амрабат, Бонавентура (Кастровіллі 81), Іконе, Ніко Гонсалес, Кабрал (Йович 81)

Мілан: Меньян, Томорі, Тіав, Калулу, де Кетеларе (Адлі 83), Ребіч (Орігі 66), Ернандес, Тоналі, Беннасер (Бакайоко 66), Месcіас (Салемакерс 74), Жіру (Ібрагімович 66)

Попередження: Кабрал, Іконе, Ніко Гонсалес — Тіав, Мессіас, Калулу