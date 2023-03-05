Нідерландець може змінити клуб.
Дензел Думфріс, getty images
05 березня 2023, 13:59
Захисник Інтера Дензел Думфріс вже довгий час цікавить ряд іноземних клубів, але до суттєвих просувань справа не дійшла.
Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб просить за свого футболіста близько 40 мільйонів євро.
В цьому сезоні Дензел Думфріс відіграв 29 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та чотирма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зробив Інтеру пропозицію щодо трансферу Думфріса.