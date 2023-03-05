Італія

Нідерландець може змінити клуб.

Захисник Інтера Дензел Думфріс вже довгий час цікавить ряд іноземних клубів, але до суттєвих просувань справа не дійшла.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб просить за свого футболіста близько 40 мільйонів євро.

В цьому сезоні Дензел Думфріс відіграв 29 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зробив Інтеру пропозицію щодо трансферу Думфріса.