Англія

Італійців не влаштовує ціна.

Лондонський Челсі зробив пропозицію щодо трансферу захисника Інтера Дензела Думфріса, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, "сині" запропонували за 26-річного захисника 35 млн євро, але отримали відмову. Інтер хоче за голландця як мінімум 55 млн євро. Крім того, італійці дуже розраховують на гравця в цьому сезоні, тому не хочуть його продавати як мінімум до літа.

У цьому сезоні Думфріс зіграв 23 матчі, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес до Думфріса з боку МЮ.