Завершився матч чемпіонату Італії.
Інтер - Лечче, Getty Images
05 березня 2023, 20:55
У рамках 25 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Лечче.
Колектив Сімеоне Індзагі без особливих труднощів впорався з гостями, відправивши до їхніх воріт два голи.
Інтер – Лечче 2:0
Голи: Мхітарян, 29, Мартінес, 53.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, А. Бастоні — Думфріc (Д'Амброзіо. 78), Чалханоглу (Гальярдіні, 78), Барелла, Мхітарян (Брозович, 71), Госенс (Дзаноттi, 90+1) — Джеко, Мартінес (Лукаку, 71).
Лечче: Фальконе — Стрефецца (Уден, 57), Жендрей, Туя (С. Романьолі, 65), Умтіті, Пеццелла — Х. Гонсалес (Хельгасон, 83), Гьюлманд — Мале (Блен, 57), Сісей, Ді Франческо (Банда, 83).
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