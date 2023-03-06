Італія

Нападник провів на полі менше хвилини.

Мойзе Кін отримав червону картку менше ніж за хвилину після виходу на поле.

23-річний футболіст вийшов на поле на 89-й хвилині матчу Серії А з Ромою (0:1), а невдовзі у боротьбі з Джанлукою Манчіні вирішив штовхнути захисника римлян.

Суддя без роздумів показав італійцеві червону картку. Таким чином, Кін провів на полі 40 секунд після виходу на заміну.

Цього сезону Мойзе провів 23 матчі за Ювентус у Серії А: на його рахунку п'ять голів.