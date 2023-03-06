Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 5 березня 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять шостого туру італійської Серії A туринський Ювентус гостював у Роми.

Підопічні Массіміліано Аллегрі вже за ходом першого тайму зустрічі почали відчувати суттєві проблеми в подоланні захисту суперників, і при цьому господарі поля знаходили дедалі більше шляхів до ворота Щесни.

Однак у стартовій половині гри команди голами так і не відзначились, тоді як події другого тайму в середині ігрового часу відзначились разючим пострілом здалеку від захисника Манчіні.

Після цього гості зробили кілька спроб відігратись, влучали своїми ударами навіть у каркас воріт, проте зрештою так і не пробили Руї Патрісіу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Ювентус у італійській Серії A:

Рома — Ювентус 1:0

Гол: Манчіні, 53

Рома: Руй Патрісіу — Смоллінг, Манчіни, Рожер, Спінаццола — Вейналдум (Бове, 73), Матич, Крістанте, Пеллегріні (Вольпато, 86), Залевскі (Карсдорп, 64) — Дібала (Абрахам, 73).

Ювентус: Щесни — Алекс Сандро (Бонуччі, 46), Даніло, Бремер, Куадрадо (Кін, 89), Костич (Погба, 77) — Ді Мария, Рабьо, Локателлі (Паредес, 77), Фаджолі (К'єза, 59) — Влахович.

Попередження: Матич, Кістанте, Спінаццола — Локателлі, Костич.